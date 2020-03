Tous les sports collectifs sont impactés par les mesures prises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Les sports individuels sont aussi touchés puisque les salles de fitness et d’escalade, les clubs de tennis ou les piscines sont fermés.

Pour les triathlètes, ces mesures ont également des conséquences. “Le plus ennuyant, c’est pour la natation”, explique David Wanet, membre de TriBikeStation et de My Run. “En piscine, c’est mort et dans la Meuse, c’est encore trop tôt. Même avec une combinaison, c’est trop froid. Et puis, il y a trop de courant.”