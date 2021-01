Le boxing club de la Hulle a pu rouvrir ses portes pour les enfants âgés de 4 à 12 ans depuis le début du mois de janvier. Chaque mercredi, de 17h à 18h, le président Vincent Chapelle et son équipe accueillent à nouveau leurs "kids" pour des entraînements éducatifs. En respectant certaines règles.

"On se désinfecte les mains à l’entrée du complexe. On rentre par un côté, on respecte un sens giratoire, et on sort par la porte de secours. Les encadrants portent un masque. La police passe parfois contrôler le respect de ces règles auxquelles on se soumet", explique Vincent Chapelle.

Dans les prochains jours, il devra à nouveau se soumettre au respect de nouvelles mesures supplémentaires. A commencer par celle de la bulle de 10 enfants, maximum. "Ces changements ça commence à bien faire", regrette Vincent Chapelle.