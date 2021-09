Pourtant, c’est bien le Namurois Adrian Fernémont, sur une monture similaire, qui signait le premier meilleur chrono. Jusqu’à un écart de trajectoire, le Hennuyer Sébastien Bedoret, également en Skoda, était aussi bien dans le coup sur un terrain qu’il affectionne. Néanmoins, de Mevius faisait progressivement la différence pour revenir en tête devant Vincent Verschueren (VW Polo). Quant à Adrian, il terminait comme il avait démarré : avec un meilleur chrono qui lui offrait cinq points de plus au championnat. Si Gino Bux (Peugeot 208 Rally4) s’imposait en traction, Thibaud Mazuin (208 également) prenait la troisième place en traction et la 15e au général. En Clio Trophy, victoire de Gilles Pyck et troisième place pour le duo Dozot-Dejonghe (24e au général).