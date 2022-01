Ils se lancent ce vendredi dans l’Échappée belge 2, avec 7.000m de D + pour un parcours de 416km à boucler en relais.

Il y a un peu plus d’un an, quatre traileurs namurois (Renan Gossiaux, Damien Libert, Simon Delahaye et Pieter-Jan Bruggeman) se lançaient dans un défi sportif un peu fou : celui de l’Échappée belge qui consistait à relier Ostende à Arlon en courant, en relais d’environ 20km chacun. Pendant que l’un courait, un autre suivait en VTT. Du moins sur la partie flamande du tracé. Les deux autres avançaient en mobile-home, où tous passaient leur nuit.

Dès leur arrivée à Arlon fin novembre 2020, tous avaient déjà la volonté de remettre le couvert avec une Echappée belge 2. (...)