Après sa qualification historique pour le 5e tour de la Croky Cup, l’Union rochefortoise se devait de débuter son championnat de la meilleure des manières.

Après trois minutes, Bertrand profitait d’une mauvaise passe en retrait de Porcaro pour ouvrir le score. La rencontre s’est ensuite équilibrée avec des possibilités pour chacune des deux équipes. Mais c’est sur une nouvelle erreur individuelle que les Rochefortois ont doublé la mise. Après avoir raté un coup franc, Bertrand a profité du contre pour envoyer une seconde frappe, détournée par Bronckart sur son poteau puis dans son but en voulant saisir le cuir.

Dans la foulée, une demi-volée de M. Lambert échouait sur la transversale. Une minute plus tard, une frappe de Thomas faisait mouche. Le match était déjà plié après 20 minutes.

Mais c’était sans compter sur l’abnégation jodoignoise. Les hommes de Christophe Kinet ont continué à y croire et ont méritoirement réduit le score via Mangunza, qui profitait d’une mauvaise passe de Remy dans le milieu du jeu pour filer au but.

Sans une intervention de Sarr devant Porcaro seul au point de penalty, l’Union rochefortoise a bien failli concéder un second but dès la reprise. Cinq minutes plus tard, c’est la latte qui a sauvé les Marcassins sur une frappe lointaine de Beaupain.

Les hommes de Yannick Pauletti, qui peinaient à se montrer dangereux, ont définitivement pu tuer le match en profitant d’une nouvelle approximation défensive adverse. Avec cette victoire, les Rochefortois se déplaceront en confiance à Onhaye samedi prochain.

