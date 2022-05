Déjà la neuvième finale de Coupe de la province pour Dany Verkamer Namur Ménagé Loïc © Eda

Le duel entre Grand-Leez et Biesme aura lieu… à Biesme.



Dany Verkamer et les finales de la Coupe, c’est une grande histoire d’amour. L’actuel coach de Grand-Leez est un habitué des finales : ce jeudi soir à Biesme, il disputera sa neuvième. Son bilan ? Six victoires : deux comme joueur (avec Spy et Loyers) et quatre comme coach (deux avec Loyers et deux avec Grand-Leez). "Mais une finale, c’est toujours un match différent des autres, raconte Dany Verkamer. (...)