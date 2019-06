Il y avait du monde, plus de 2000 coureurs, mais aussi du beau monde, ce samedi après-midi sur la ligne de départ des Forges de la Forêt d’Anlier, à Habay, comptant pour le Challenge Delhalle.

Outre les gros bras annoncés, comme Julien Dethier, leader du Delhalle, ou Justin Mahieu, qui restait sur des succès sur les semis de Namur et Luxembourg, et une 3e place, un invité de dernière minute s’est aussi immiscé dans les rangs des favoris, en la personne de Martin Delguste.

Et c’est d’ailleurs ce dernier qui s’est montré le plus rapide sur les 19,4 km, en un peu plus d’1 heure et 9 minutes. Après avoir fait la course en tête avec Justin Mahieu, le Brabançon a battu Justin Mahieu, qui a cédé dans le mur avant la dernière lignes droite et échoue à, trois secondes.

Yoan Fortin, complète le podium, en terminant 3e pour la troisième fois consécutive à Habay.

Nicole Desille s’impose chez les dames, après avoir déjà triomphé sur les Forges en 2017.

Déjà vainqueur du 7 km en 2018, Valère Hustin réalise le doublé sur cette distance.