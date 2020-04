La 40e édition de l’historique et populaire rendez-vous running n’aura pas lieu le 30 août prochain

Les organisateurs de la Descente de la Lesse se faisaient une joie d’accueillir les coureurs le 30 août prochain pour la 40e édition de leur rendez-vous, manche du Challenge Delhalle. Ce ne sera pas le cas. L’édition 2020 est annulée et la 40e est donc reportée d’un an, le 29 août 2021.

"Les membres des comités de l’ARCH et de la Descente de la Lesse ont dû se rendre à l’évidence : organiser cette grande fête de la course à pied dans le stress, l’incertitude et le risque pour votre et notre santé ne sera pas possible", a indiqué l’organisation dans un communiqué ce mardi en début de soirée.

Et de déjà se projeter vers le 29 août 2020 : "Le travail que nous avons réalisé avec les autorités communales, avec nos partenaires, institutionnels et commerciaux, avec nos bénévoles, n’est pas perdu pour autant. Nous allons le confiner pour l’an prochain ! Les nombreux anciens vainqueurs et amis étrangers qui nous avaient promis de venir pourront ainsi prendre leurs dispositions dès maintenant pour postposer leur venue. Nos amis jurassiens de Salins et lozériens de Mende seront bien sûr de la partie pour ce fameux Challenge des Courses de Légende."

Par ailleurs, les participants pré-inscrits recevront un lien de chronorace qui leur laissera le choix entre report ou remboursement.