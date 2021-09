En trois éditions du Dernier Homme Debout, aucun coureur n’avait jamais réussi ou eu besoin d’aller jusqu’à la 24e boucle pour décrocher le sacre. Cette fois, ils furent trois à se battre jusqu’au bout. Le Français Matthieu Tharion, Christophe Winkin et Fabian Magnée se sont accrochés durant 175 km et 6 700 mètres de dénivelé pour finalement voir le premier cité s’imposer grâce à un dernier tour bouclé avec 8 minutes d’avance sur Christophe Winkin, 2e.

Samedi à 11 h 50, ils étaient au total 209 traileurs à s’élancer à Andenne. Le concept, au fil des ans, reste le même, avec un parcours de 7,3 kilomètres et 285 mètres de dénivelé positif à parcourir en moins d’une heure pour pouvoir repartir pour un tour supplémentaire. Tout cela jusqu’au moment où il n’en reste plus qu’un… Ou, comme on a connu ce dimanche, jusqu’au moment où la victoire se joue sur le chrono du dernier tour, dans le cas où plusieurs athlètes sont encore en lice pour le titre.