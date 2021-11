Des JO à la Corrida de Namur pour Eliott Crestan Namur Sébastien Monmart © BELGA

L’athlète du SMAC, adepte du 800m, a remporté cette course pour la première fois.



Fin juillet/début août, Eliott Crestan disputait la demi-finale du 800m aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce samedi soir, il participait à la 24e édition de la Corrida de Namur et signait sa première victoire sur cette course, devant son équipier du SMAC Bastien Marinx. Et même s’il existe un fossé énorme entre les deux événements, le Namurois a pris tout autant de plaisir dans les rues de sa ville que sur le continent asiatique. "Franchement, même si ce n’est pas du tout le même niveau et la même catégorie, je me suis autant amusé à la Corrida de Namur qu’aux JO. (...)