Le Namurois Damien Libert s’est élancé jeudi soir à 21h00 pour sa première Diagonale des Fous (160km et 9400D+). Prudent, il disait vouloir terminer la course en moins de 40h00. Il a finalement pulvérisé cette prévision en bouclant cet ultra-trail en 32:00:46 secondes. Une performance qui lui permet d’accrocher une 49e presque inespérée (15e de sa catégorie).

Son comparse, Pieter-Jan Bruggeman, a lui aussi bouclé cette Diagonale des Fous ce samedi matin. Résultat : une très belle 164e place en 36:59:05 (46e de sa catégorie).

Enfin, Benjamin Delabassé, autre participant originaire de la Province de Namur (Sambreville), était toujours en course ce samedi après un peu plus de 38h de course et 126km.