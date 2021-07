La reprise des entraînements était prévue ce vendredi soir pour le RFC Meux. Une reprise avec un demi groupe. Douze joueurs étaient présents. Parmi les absents : les deux blessés de longue date Lecomte (genou) et A. Baudouin (Lyme). « Kinif prépare le baptême de son fils, Mathieu est retenu par le travail et Palate, G. Baudouin, Paquet et A. Rouffignon sont toujours en vacances », explique le coach Laurent Gomez. Pas de trace non plus de Coquelle (mollet) en début de séance ni de Boreux ou encore de Farikou. « Cette reprise avec si peu de monde était prévue. Généralement, ceux qui partent en vacances partent du vendredi au vendredi. Dimanche, on aura déjà récupéré quatre ou cinq joueurs. »

© Monmart



Les Verts se retrouveront ce dimanche pour une nouvelle séance d'entraînement et les enchaîneront progressivement. « On a une base physique à rattraper le plus vite possible. On a refait des entraînement de la mi-avril à la mi-juin. D'abord une puis deux fois par semaine mais on a bien vu qu'en allant trop vite, on risquait les petits pépins. Quand on aura récupérer de cette période d'inactivité liée au Covid, on passera au ballon.»

Meux affrontera Grand-Leez pour son premier amical, samedi prochain puis les U21 du Sporting de Charleroi le 28/07, l'Union dinantaise le 31/07 et Aische le 3/08. En Croky Cup, ils rencontreront le vainqueur de Malonne-J.Tamines. « Un match qui pourrait être particulier pour moi si on tombe contre Tamines. Et le vainqueur de cette rencontre tombera contre le RFC Liège, une rencontre qui pourrait l'être également si on se qualifie. »