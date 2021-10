Arrivé à la tête d'Andenne voici un peu moins de deux ans, en remplacement de Philippe Rasquin, Bernard Hody a décidé de quitter son poste de président. L'homme l'a annoncé voici une dizaine de jours.





La raison de ce départ ? Une surcharge de travail au sein du club. Mais aussi, et surtout, des relations de plus en plus tendues avec Dominique Cuvelier et Philippe Rasquin, deux autres membres du comité.





En attendant qu'un nouveau président soit désigné, Philippe Rasquin assurera l'intérim.