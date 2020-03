Six transferts viennent d'être annoncés par le club.

Plusieurs noms ont été annoncés en ce début de semaine du côté de l'UR Namur FLV pour la saison prochaine, ils sont désormaisconfirmés. Six joueurs ont signé chez les Merles ce mercredi. Fred Rosmolen et Xavier Toussaint (CS Brainois), Souhail Samouti (Aische), Alexandre Eloy (Meux), Lucas Baudot (Ciney) et Jordan Tonnet retrouvent tous le club qu'ils ont connu en étant plus jeunes. Le noyau pour la saison prochaine prend forme et aura plutôt belle allure, en plus d'être en grosse partie namurois. D'autres transferts pourraient prochainement être concrétisés. Reste également à rencontrer certains joueurs du noyau actuel.