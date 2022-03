Du rugby pour tous à Namur Namur Michel Boreux © DR

Namur s’est lancé dans un projet de création d’une équipe MIXAR.



Le rugby est un sport pour tous. Au sein du club namurois, c’est une philosophie qu’on partage et promeut, au travers notamment du programme Melting Drop. Cela devrait se concrétiser, en septembre, par le lancement d’une équipe MIXAR (Mixed Ability Rugby for All). "Nous serons même le premier club francophone à proposer cette variante du rugby", confie Emmanuel Davin, le responsable administratif de cette nouvelle structure. (...)