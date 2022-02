Edouard Dehon lance le derby namurois de D3B ACFF: "Pas la même pression à Marloie qu'à Rochefort" Namur Sébastien Monmart © Ménagé

Le médian Edouard Dehon avoue que le projet rochefortois aurait pu lui plaire, même s’il demande plus d’implication qu’à Marloie.



Ce dimanche, Marloie accueille l’Union Rochefortoise pour le derby de la D3B, quatre jours après le match d’alignement remis face à Wanze Bas-Oha. Un match particulier pour les deux clubs, distants de quelques kilomètres à peine. Encore plus pour le médian Edouard Dehon. "Entre Marloie et Rochefort, il y a cinq minutes de route. C’est beaucoup plus excitant de jouer ce genre de rencontre que d’affronter Raeren, par exemple. Il y a plus d’animosité. À l’aller, je me souviens d’ailleurs qu’il y avait beaucoup de monde, de l’ambiance et des buts. (...)