12 ans, la Namuroise Elsa Baudry fait partie des espoirs belges du canicross. "À la base, elle courait dans un autre groupe : Canipat’Addict, qu’elle a quitté il y a un an pour nous rejoindre chez Nordic Dog’s and Friends. C’est un groupe privé composé d’amis et on s’entraîne vraiment sur le Namurois. Avant cela, elle courait dans la région de Charleroi mais c’était loin pour elle et il n’y avait pas d’entraînement là-bas ", explique son coach Frédéric Leurquin, originaire de Thon-Samson (Andenne).

Originaire de Dhuy (Eghezée), Elsa Baudry est véritablement passionnée par cette discipline. "Elle pratique aussi le volley-ball mais lorsqu’il faut choisir entre le volley et une course de canicross, c’est priorité au canicross. Il n’y a que ça qui compte pour elle", poursuit son coach. (...)