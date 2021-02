Émeline Detilleux n’a pas manqué son début de saison 2021 ce week-end, à Alanya, en Turquie. La vététiste de Cerfontaine s’est, en effet, offert deux podiums chez les élites, elle qui n’a que 21 ans : une troisième place, samedi et, un peu mieux encore, une deuxième, dimanche.

"Je suis très contente de ces résultats mais, surtout, de mes sensations. Je ne m’attendais pas à être si bien dès le mois de février. J’ai abordé ces deux courses sans stress, prenant un bon départ et maintenant un bon rythme lors de la première qui m’a permis de conserver l’écart par rapport à celles qui me précédaient."

À savoir : l’Anversoise Ghita Michiels (37 ans !), victorieuse des deux courses, et la Tchèque Tvaruskova, qu’Émeline a alors devancée dimanche.

"Là, la course est partie très vite ! Et je me suis retrouvée bloquée avec quelques autres. Mais je n’ai pas paniqué. Je suis revenue à mon rythme, gérant mon effort jusqu’à l’arrivée, ce qui m’a permis de précéder la Tchèque de deux secondes."