La vététiste de Villers-Deux-Églises est satisfaite de son début de saison.

Le Trèfle dinantais s’est déroulé dans la boue et sous la pluie, ce dimanche. La vététiste namuroise Émeline Detilleux n’y a pas pris part : elle était au soleil, en Turquie, pour y disputer une épreuve internationale avec l’équipe nationale belge. Soit la prolongation d’un début de saison passé à l’étranger, avec des compétitions effectuées en Grèce et à Chypre.

"Je me suis classée septième en Turquie, commente la cycliste du BH Wallonie MTB Team, qui y a glané 40 points UCI. Je n’y avais pas d’excellentes sensations. Car je venais de faire une autre épreuve par étapes juste avant, à Chypre. L’enchaînement de ces deux épreuves était assez compliqué à gérer. Mais cela allait bien mieux le dernier jour, sur le cross-country, l’épreuve qui me convenait le mieux. J’ai alors su reprendre cinq minutes et remonter de la dixième à la septième place."

De quoi lui permettre d’aborder la suite avec sérénité. "Oui, car ce meilleur jour lors de la dernière étape montre que l’entraînement hivernal a été bon", poursuit celle qui va désormais veiller à récupérer avant de mettre le cap sur ses prochaines compétitions. "J’ai une manche de la 3 Nations Cup en Allemagne dans deux semaines, avant une manche de la Coupe de France à Marseille. Avec l’espoir qu’elle ne soit pas annulée avec le coronavirus…"

Âgée de 20 ans, Émeline Detilleux se sent plus forte. "J’ai passé un meilleur hiver et je me sens prête à franchir un nouveau cap", termine la vététiste namuroise, vice-championne de Belgique en 2019 et lauréate du Roc d’Azur en fin de saison dernière. Cette année, elle visera des tops 15 en Coupe du monde et de nouvelles sélections pour les championnats d’Europe et du monde.