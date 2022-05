À chaque fin de championnat, Maxime Laloux, le coach de la RUSD (Royale Union Sportive dinantaise) à l’habitude d’organiser un match de gala qui oppose une sélection de joueurs régionaux à des anciennes gloires de D1. Cette année, après deux ans de disette à cause de la pandémie de coronavirus, l’événement fait son grand retour, le 28 mai. "Et on en a profité pour travailler sur différents aspects", lâche le coach dinantais.