Les "Coutelières" vont retrouver leurs installations, pour disputer ce qui sera leur deuxième derby de la saison. Avec cinq points au compteur, après quatre matchs, l’équipe de Laurent Hannecart s’est glissée dans le ventre mou d’un classement logiquement dominé par des formations néerlandophones. "Cela correspond plus ou moins à ce qu’on attendait, confie l’une des attaquantes du noyau, Alice Romainville. L’objectif était de prendre un maximum de points face aux adversaires francophones et de grappiller ce qu’on pouvait face aux autres. Les trois unités prises contre Herenthout étaient donc les bienvenues, tout comme notre victoire 2-3 à Jemeppe. Un match qui avait tourné en notre faveur, suite à une blessure du côté sambrien. Le week-end dernier, on a tout de même réussi à tenir tête à une très forte équipe de Tongres dans le deuxième set. On est donc assez contentes de notre départ."

Les Gembloutoises, qui allaient affronter la N1 de Namur, hier soir, en amical, espèrent garnir encore leur escarcelle ce dimanche. "On a entendu que Profondeville avait quelques blessées. C’est peut-être l’occasion d’en profiter pour creuser l’écart avec certaines équipes, surtout à la maison. (...)