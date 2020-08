En cette période de Covid-19, l’esprit de solidarité est plus que jamais présent au sein de la nouvelle RUS Dinantaise. Afin de faire face aux pertes engendrées par le club, le coach de l’équipe première Maxime Laloux et une partie des joueurs ont décidé de faire temporairement une croix sur leurs émoluments.

"On vit une situation assez particulière et on ne sait pas où on va. On n’a pas pu organiser notre match de gala, ni le barbecue de l’ancien président de Lysogne-Thynes et il n’y a pas eu la Régate de baignoires de Dinant où on tient habituellement le bar.