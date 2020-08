Le T1 Gabor Bukran a tiré les premiers enseignements depuis sa prise de fonctions.

Après une bonne semaine de reprise, il est encore évidemment trop tôt pour dresser un bilan à Couvin-Mariembourg Fraire. Mais après cinq entraînements et un amical ce jeudi au Condruzien (2-2 après avoir mené 0-2), le coach Gabor Bukran a déjà pu tirer les premiers enseignements. "Il y a encore beaucoup de travail", constate le T1.

Depuis qu’ils ont repris, les Fagnards travaillent beaucoup physiquement. "On essaye aussi de mettre des petites choses basiques en place footbalistiquement. On rentrera plus dans le détail dans les prochaines semaines."