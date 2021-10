Julien Deneyer est un homme de défis. Celui des 2 Caps, imaginé par Arnaud Chassery et Nino Fraguela, ne pouvait vraiment que lui convenir. Spécialiste du sport extrême, le chirurgien-ophtalmologue namurois de 37 ans l’a relevé avec succès. Le Défi des 2 Caps est l’aller-retour, à la nage, entre le Cap Gris Nez et le Cap Blanc Nez, estimé à 30 km, le long de la côte française et de la station balnéaire de Wissant, bien connue des adeptes de la traversée de la Manche. Ce samedi matin, Julien Deneyer s’est donc jeté à l’eau et a parcouru la distance en 5h42, améliorant ainsi le record établi le 17 juillet 2020, en 6h02, par les deux pionniers "franco-cubain" de cette formidable aventure.