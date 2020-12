La RUS Dinantaise poursuit sa progression. Dès la saison prochaine, le club alignera une équipe féminine et une autre de vétérans. "C’est une volonté que j’avais et qui est cohérente avec notre projet qui est de permettre à tout le monde de jouer au foot", explique le T1 de la P1 et directeur sportif du club Maxime Laloux.