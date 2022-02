À Meux, on aime la stabilité et la continuité. C’est la politique que le club mène depuis plusieurs années. Au sein de l’équipe A, des joueurs comme Boreux, Smal ou Paulus ont déjà passé le cap des dix ans de présence. D’autres, comme Paquet, Palate ou Van Hyfte, s’en rapprochent. Une politique qui vaut également pour les membres du staff. Marco Casto a arrêté après huit saisons. Par contre, John Kouchane (TK) et Eric Adam (T2) seront toujours présents la saison prochaine. Ils ont rempilé pour une 14e et 11e saison. Un exemple de longévité et de fidélité.