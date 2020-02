Le T2 de Yannick Pauletti à Stockay, Eric Thirion, a officiellement rejoint la RJ Rochefortoise ce lundi.

"Julien Deglim est toujours T2 et moi je fais partie du staff. On travaille ensemble en se répartissant des tâches au niveau des séances d’entraînement, de la théorie, du scouting, etc. Et pourquoi ne pas continuer comme ça dans le futur si ça fonctionne", nous explique le sympathique T2, 52 ans, originaire de Wanze. Eric Thirion n’aura donc pas attendu trop longtemps avant de retrouver à Rochefort celui qu’il a épaulé durant cinq ans à Stockay. "Il était prévu qu’on aille tous les deux à (...)