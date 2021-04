Le constat est bien là : les Panthers font partie des quatre meilleures équipes du basket féminin belge. Suite à la défaite des Kangoeroes de Malines lors du derby face à SKW, les pensionnaires du Bois St-Jean sont assurées du dernier carré et donc de disputer les playoffs. "C’est exceptionnel, lâche un Pierre Cornia heureux et fier. La déception aurait été grande si nous n’y étions pas parvenus après cette magnifique saison. Mais nous avons un groupe fantastique avec un collectif qui fait notre force. Tout le monde apporte quelque chose, même les filles qui montent."

Mieux : alors qu’elles visaient le top 5, les Liégeoises peuvent maintenant rêver du podium. "Je me disais que si tout se mettait bien, le top 4 était possible. Nous avons vu notre niveau s’améliorer de semaine en semaine et nous nous sommes mis à rêver. C’est incroyable de se dire que, ce samedi, on peut jouer pour la troisième place. Les filles seront en tout cas très motivées et fières. Il n’y a pas de gouffre entre nous et les autres équipes et si nous n’avions pas eu de couac à Courtrai en début de saison, nous jouerions pour la deuxième place…"

Une chose est certaine : personne ne lâchera rien. "Nous avons toutes nos chances, même si la tâche s’annonce compliquée, il faut rester réaliste. Nous ne serons en tout cas pas un oiseau pour le chat. En tout cas, je ne le pense pas et je ne l’espère pas…"

Depuis hier, les messages de félicitations fusent à tout-va. "On sent que tout le monde est derrière nous, même si c’est dommage que le public ne soit pas là pour nous soutenir. On aurait pu ramener du monde."