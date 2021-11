Après leur courte défaite contre Ensino (67-62), les Namuroises n’ont plus le droit à l’erreur si elles veulent garder leur sort entre leurs mains, en vue d’une qualification pour les 16es de finale de l’Eurocup. Elles doivent impérativement s’imposer contre Valence et Malines, leurs deux derniers matches de qualification. Évidemment, plus facile à dire qu’à faire face aux championnes en titre. D’autant plus que les joueuses d’Aurélien Garraux ont pris cinquante points à l’aller (95-45).

« Ce sera un match compliqué, mais cette fois, je pourrai coacher en présentiel, sourit Aurélien Garraux (...)