Après avoir sorti Laarne, équipe de D1, en huitième de finale, Ciney devra se farcir un déplacement à Liège Panthers. Face aux pensionnaires de l’élite, les Cinaciennes rêvent d’un nouvel exploit. "Nous n’allons pas là-bas pour perdre, sourit Anne-Laure Mazuin. Avec les péripéties des dernières semaines, ce match n’a pas été préparé de la meilleure des manières, mais nous allons à Liège pour réaliser un résultat. Le but, c’est de sortir un bon match. Notre parcours en Coupe, il est déjà réussi. C’est inespéré ? Je n’irais pas jusque-là. Contre Laarne, nous y croyions vraiment."

Ce dimanche, Anne-Laure Mazuin sait que Ciney ne part pas avec les faveurs des pronostics. Et l’ailière s’attend à ne pas avoir une seconde de répit. "Je connais le coach de Liège et quelques filles pour avoir été avec elles au Centre AWBB, explique celle qui suit des études de kiné. Connaissant cette équipe, je suis persuadée que nous allons avoir une grosse pression dès le début du match. Liège ne va pas nous laisser souffler. Parfois, en R1, nous avons le temps de remonter la balle tranquillement. Dimanche, ce ne sera pas le cas. Il faudra savoir gérer cette pression. Nous débuterons avec cinq points d’avance. Il faudra essayer de garder cet écart le plus longtemps possible."

On le sait, les dernières semaines ont été agitées à Ciney avec les départs d’Ippersiel et de Coubeau. "Nous n’étions pas nombreuses à l’entraînement et ce n’était pas simple. Heureusement, la victoire contre Liège Atlas la semaine dernière a fait du bien même s’il s’agissait d’une équipe de bas de classement, explique Anne-Laure Mazuin. Gagner avant d’aller à Liège, c’était important. Est-ce que j’ai eu peur pour la survie de l’équipe ? Le coach a toujours été très confiant, il a directement pris des contacts pour renforcer l’équipe. Là, Déborah Dia est déjà arrivée. Nous avons aussi des filles de R2 qui peuvent nous accompagner. De plus, le groupe est très soudé. Nous nous serrons les coudes, mais quelques renforts supplémentaires ne feraient pas de mal. À quelle poste ? Essentiellement pour le poste de pivot car c’est là que nous avons perdu des filles. Après, si nous pouvons aussi avoir une fille à l’aile et une meneuse, ce n’est pas plus mal, cela donnerait plus de rotations."

En attendant, Ciney peut donc compter sur Déborah Dia. L’ancienne joueuse de Namur a déjà disputé quelques minutes dimanche dernier. "Même si elle revient après plusieurs mois d’arrêt, elle va nous apporter beaucoup, assure Anne-Laure Mazuin. À l’intérieur, ce sera un vrai point de fixation. Elle déménage et elle attire la défense, ce qui nous permet d’avoir des shoots ouverts à l’extérieur. Et quand elle aura repris du rythme, elle sera encore plus importante."