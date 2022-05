Fabri devient T1 au Hockey Namur Namur Sébastien Monmart Les nouveaux staffs des équipes premières du Hockey Namur sont connus. © Claire Heuberge

Le Hockey Namur a dévoilé, ce mardi, les staffs de ses équipes premières, Dames et Messieurs.



Pour les Dames 1 de Namur, Loic Eylenbosch sera T1, assisté de David Van Rysselberghe (T2). "Le projet est de construire une équipe avec les jeunes du club avec un team spirit fort, et de la faire progresser avec l’objectif de la re-montée en D1 en point de mire", indique le club.



Pour les Messieurs 1, François Fabri sera T1, également assisté aussi de David Van Rysselberghe (T2). Benoît le Men (PP), Romain Brebels (PP et Kiné), Julien Emegenbirn (vidéo-analyste) et Didier Plasschaert (manager), déjà présents la saison dernières, sont toujours en place.



"Le projet est également de continuer à faire grandir cette équipe jeune et talentueuse. Pour rappel la moyenne d'âge était de moins de 19 ans la saison passée, ce qui reflète l'ADN du club de Namur. Hormis Alejo Bonanni qui s'envole vers la DH au Daring et Viktor Pokorny, l'équipe changera peu. Elle restera composée en grande partie des jeunes issus de l'école des jeunes de Namur. Nous sommes aussi fiers de confirmer la présence de Geronimo Clement qui reste à Namur."