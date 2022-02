Dans le derby, Marloie s’impose après un match engagé et très spectaculaire.

Histoire de bien débuter ce derby, le kop marlovanais avait prévu un petit feu d’artifice au moment de la montée des 22 acteurs sur le terrain. Et finalement, le feu d’artifice s’est prolongé sur la pelouse des Balôuches. Si Marloie était le premier dangereux, avec une frappe de Mohimont déviée et une reprise de Collard à côté, c’est Rochefort qui ouvrait le score. À trente mètres, plein axe, Rémy donnait un coup franc. Légèrement dévié par un joueur de Marloie, le cuir terminait au ras du poteau de Desseille (0-1).

En tête et avec le vent, beaucoup ont cru que Rochefort allait dérouler dans cette première période. Mais au contraire, c’est Marloie qui revenait dans le match. Après un gros arrêt de Jaa sur une frappe de Dehon, Rochefort allait avoir une occasion en or de doubler son avance mais seul face au but, Thomas, qui avait chipé le cuir à Talmas devant le rectangle, envoyait dans les nuages.

Le tournant du match ? Probablement car quelques minutes plus tard, Mayanga égalisait en reprenant un ballon repoussé magistralement par Jaa (1-1). (...)