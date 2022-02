Si Ciney avait de grosses ambitions pour cette saison de R1, les Cinaciennes ont rapidement dû déchanter avec l’arrêt de trois joueuses cadres. Désormais, Ciney, même si cela ne devrait pas poser trop de problèmes, doit d’abord veiller à assurer son maintien. Et après quatre défaites, la rencontre de samedi à Liège Atlas, lanterne rouge de la série, a toute son importance. "Cela devrait aller ? Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, prévient Fannie Vandesteene. Cette victoire, nous la voulons, mais ce sera pareil pour Liège Atlas. Et un match là-bas, cela reste piégeux. En tout cas, c’est un match important. Tout comme le sera celui face à Ottiginies le week-end suivant. Ce serait vraiment bien de réaliser un 2/2 pour être à l’aise. Mais je ne veux pas parler de lutte pour le maintien non plus, nous devons juste veiller à rester à notre position en milieu de classement."