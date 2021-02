Comme le veut la tradition, La Printanière inaugurera le Challenge Delhalle ce samedi. Oui, La Printanière aura bien lieu mais la course chère au RC Namur se tiendra en mode virtuel, comme les 4 manches suivantes du Delhalle (voir par ailleurs).

Les coureurs - quelque 400 personnes sont déjà préinscrites - sont invités à courir la distance de la Printa (15,7 km) ou la Mini Printa (5,1 km) sur le parcours de leur choix. Ce samedi uniquement, et avec toutefois une fourchette qui s’étire de 15,5 à 16 km pour la Printa, et 4,9 et 5,3 Km pour la Mini Printa. Précisions que si les parcours de La Printanière ne seront pas fléchés, ses traces seront accessibles.

Pour figurer au classement de l’épreuve, il faudra faire parvenir sa trace au chronométreur samedi pour 20h au plus tard.

S’il n’était pas encore inscrit lorsque nous l’avons contacté mercredi soir, Jérôme Cambrai, qui a fait des courses du Delhalle son objectif cette année, devrait en être ce samedi.

En 2019, le Chestrolais avait signé un premier podium sur le Delhalle, à L’Ardennaise. Malgré la situation sanitaire, il n’a rien lâché. "En 2020, j’ai amélioré mon chrono sur 10 km de plus d’une minute, en courant en 32.11 à Hasselt", précise Jérôme Cambrai. "J’ai aussi fait un test sur semi-marathon, avec un temps de 1h11.48 contre 1h14.50 sur mon dernier semi à Remich en 2019. Et un autre test sur 5 km, que j’ai fini en 15.43, aussi une belle progression."

© DR



Vous l’avez compris, Jérôme Cambrai aime bien les défis : "La Printanière en virtuel, c’est aussi un très beau challenge et je la ferai donc très certainement."

Ne lui reste plus qu’a se dénicher un parcours. A moins qu’il n’aille à Erpent ? "Je m’entraîne tous les jeudis avec Thomas Collin et Yoan Fortin", note-t-il. "Je vais leur en toucher un mot."







Un challenge virtuel d’au moins 5 courses

Le Challenge Delhalle se conjuguera au virtuel cette année. Au moins dans un premier temps. Ainsi, les 5 premières manches, qui ne peuvent se tenir de façon classique, ont déjà dû s’adapter. A savoir aussi Le Cross de Bousval (7/3), pour lequel il est déjà possible de s’inscrire, Le Val d’Heure (21/3), La Chaumontoise (27/4) et Le Jogging de la Principauté (10/4).

“Les courses rejoindront le challenge au fur et à mesure des annulations qui tomberont”, avance-t-on du côté du comité du Delhalle. “Le chronométreur gardera le même système de points et de bonus kilométrique pour le classement général. Seule la distance la plus longue, qui correspond au kilométrage de la course principale, sera prise en considération pour le challenge. Les catégories d’âge ne changent pas. Nous espérons que ces dispositions permettront de retrouver la joie de courir en attendant des jours meilleurs.”