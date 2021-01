Les Namuroises ont concédé ce mercredi leur deuxième défaite en Eurocup et sont éliminées. Contrairement au non match face à Sepsi la veille (48-85), elles n’ont pas grand-chose à se reprocher en termes de rigueur et de mentalité.

Malheureusement pour elles, le basket reste aussi et surtout un sport d’adresse. Les Rouges ont de nouveau manqué d’efficacité. A l’issue d’un premier quart temps pourtant très abouti, elles avaient déjà loupé sept lancers francs, sans quoi leur avantage aurait pu être plus prononcé (10-17).