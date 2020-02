Rencontre particulière ce dimanche pour l’Onhaytois Florent Bernier qui retrouvera son ancienne équipe de Rebecq. Un club où il n’est resté qu’un an, la saison dernière en D2 amateurs, mais avec lequel il a vécu de très bons moments et où il a progressé, notamment grâce au coach de l’époque Fred Stilmant.

"C’est lui qui me voulait, déjà à l’époque où il était à Châtelet. J’avais failli m’engager là-bas. Je suis arrivé à Rebecq en provenance de Walhain. C’est un des meilleurs coachs que j’ai pu avoir. Les entraînements étaient tops, premièrement. Toujours avec ballon et variés. Mais il savait surtout insuffler l’envie de gagner. Tactiquement, il était aussi