Florent Devresse aurait pu croiser son ancienne équipe ce samedi. Mais le natif de Bièvre ne rejoindra pas Meux au terme de la saison. "Je n’ai rien à cacher, j’ai refusé leur proposition, précise le médian de Givry. Pour une seule et bonne raison : les déplacements. C’est l’unique argument qui pouvait m’empêcher d’y aller. J’habite Neufchâteau et me taper plus de deux heures de route au moins trois fois par semaine, ça faisait beaucoup. Meux réunit pourtant tout ce que je recherche : un bon niveau, une ambiance familiale et de chouettes installations."

L’ex-joueur de Virton ou d’Hespérange pourrait prendre la direction de Marloie d’un autre Biévrois, Fred Jacquemart. "On verra, rigole Florent. Mais c’est clair qu’il y a de fortes chances que je quitte Givry." (...)