C’est une formation d’Andenne new look qui reprendra officiellement la compétition ce dimanche en Croky Cup en accueillant Gosselies dimanche. Sur l’ensemble de l’effectif de la saison dernière, seuls trois joueurs sont restés : Lucas Alexandre, Taha Es-Shimi et Stiven Zalli. Le club compte dix-huit départs et quinze arrivées. Et de nouveaux joueurs sont encore attendus.

"On voulait repartir d’une page blanche pour reconstruire et arriver à quelque chose d’intéressant dans les prochaines années. Un club comme Andenne doit au moins évoluer en D3 ACFF. J’ai encore deux joueurs en test ce mardi soir et on espère faire une ou deux bonnes affaires durant ce mercato car on sait que c’est le moment ou certaines équipes de D2 ou D3 ACFF dégraissent leur noyau. On rencontre l’Olympic de Charleroi jeudi, un mix entre les U19 et le noyau B de Seraing après, il y aura peut-être une opportunité dans ces clubs-là ou ailleurs. Je vois notamment que Verlaine dégraisse, il devrait encore y avoir d’autres clubs", explique le coach Dominique Cuvelier.

Les Oursons ont repris les entrainements le week-end du 17 et 18 juillet. Ils ont, depuis, eu cinq entraînements et deux amicaux face à Tubize (D2 ACFF) et Solières (D2 ACFF). "Sur le plan footballistique, il y a encore pas mal de réglages mais c’est de mieux en mieux. Contre Solières, qui est une bonne équipe, on a quand même eu pas mal de possession", poursuit le T1.

Ce dernier le sait, repartir d’une page blanche n’est jamais facile. Tout reconstruire prend du temps. "Mais on a encore cinq semaines", calme Dominique Cuvelier. "Notre priorité est le championnat. Cette Coupe de Belgique, c’est du bonus. Tant mieux si on passe un tour car ça nous fera un match de plus face à Tournai ou le RC Waregem. Si pas, on retrouvera des amicaux."

Son nouveau noyau semble en tout cas bien vivre ensemble. "L’ambiance était vraiment quelque chose de primordial. Je voulais un changement de mentalité car c’était une catastrophe depuis un certain temps. Je voulais un collectif et plus des gens qui râlent et se manquent de respect sur le terrain. À ce niveau, les joueurs que j’ai semblent être intéressants."