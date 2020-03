Les Andennais viseront leur première victoire en championnat ce dimanche face à Leuven.

Durant l’hiver, le noyau des Andenne Bears, qui jouent en National League (D2 belge), a bien évolué. "Cette année, cela a été la plus grosse intersaison en termes de changements au niveau de nos joueurs d’expérience, explique Gil Fontaine, 29 ans, membre du staff et citoyen de Fernelmont. Une dizaine ont voulu un nouveau challenge sportif, ou sont partis pour des raisons privées. On a perdu en expérience, mais énormément de nouveaux joueurs sont arrivés aussi."

Ils sont motivés et ont été bien préparés, mais encore fallait-il voir ce que ça allait donner pour l’ouverture du championnat, il y a une dizaine de jours face aux Knights de Mons. Les Mosans se sont inclinés avec les honneurs 7-0.

"On y va toujours pour gagner mais au niveau de l’effectif, nous étions 20 et eux 40, avec des renforts internationaux. On pouvait s’attendre à un score plus hard face à un favori."

Cela a fait plaisir à notre interlocuteur. "Je m’occupe de la défense. Parfois l’attaque fait le match, parfois la défense. Ici, c’était un jeu de défense. Les joueurs ont été très tenaces."

Prochaine échéance en championnat : ce dimanche à Waterloo contre les Leuven Lions. "Leuven était en bas de classement l’an passé et a perdu 28-0 son premier match de championnat contre les Izegem Tribes. On est plus ou moins sur le même pied d’égalité."

Avec les nombreux changements dans l’effectif, quelles sont les ambitions des Andenne Bears pour cet exercice 2020 ? "C’est la métaphore de la cible. On vise toujours plus haut pour arriver dans le centre. Ici, on vise le top 3 mais cela va être compliqué cette année."

Ils peuvent compter sur les compétences de notre interlocuteur. "Cela fait six ans que je suis au club. J’ai joué cinq ans, puis j’ai arrêté suite à une blessure qui n’a rien à voir avec le foot américain. L’an passé, je jouais encore en Seniors et je coachais les Juniors et cette année, je m’occupe donc de la défense chez les Seniors."