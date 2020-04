Rochefort et Epreuve ont annoncé les détails de leur fusion ce mercredi matin.

La JS rochefortoise et le FC Eprave ont comme prévu fusionné. Il restait néanmoins quelques inconnues à dévoiler, comme le nom du futur club ou encore la couleur des maillots.

Ce mercredi matin, la direction a communiqué à ce sujet. Le nouveau nom sera désormais l’Union rochefortoise. Et le club évoluera en bleu ciel tandis que le second jeu de maillot sera blanc.

Fini donc le rouge et blanc rochefortois et le vert épravois.

Le club dispose également d’un nouveau site web : www.unionrochefortoise.be sur lequel on retrouve notamment l’organigramme clair et précis du club et un mot de présentation. Avec l'ex joueur d'Eupen Jeffrey Rentmeister à la direction sportive ou Nicolas Lhoist à la présidence.

Le défenseur Jeffrey Rentmeister, arrivé à Rochefort durant l'hiver, a un beau passé de joueur puisque, outre Eupen, il est aussi passé par Beveren, Westerlo, Dudelange, Seraing, Visé, Sprimont, Hasselt, mais aussi Blackpool en Angleterre. Il est apparu deux fois en D1 belge lors de son passage à Westerlo et a aussi participé à la Coupe d’Europe avec Dudelange.

"Quand on parle du bleu, on pense de suite au ciel et à la mer… Le bleu est désormais le symbole du renouveau du football rochefortois, de l’union entre le FC Eprave et la RJ Rochefortoise FC. Le bleu est la couleur de l’Union Rochefortoise ! En fusionnant, on additionne les talents, on fait évoluer les compétences, on rassemble, on multiplie les forces, on réduit les faiblesses ! Ensemble, on est plus fort."

© DR



Le club dispose aussi d’une nouvelle page Facebook et d’une page Instagram portant le même nom.