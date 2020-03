Les deux anciens de Châtelet veulent un nouveau défi

Anthony Lorenzon et Jan Lella ont décidé de quitter Couvin (D2 amateurs). "On ne rentre plus dans les plans du club", explique l'attaquant. "On n'a pas trouvé un accord. Il était donc préférable de partir. J'espère trouver un défi à cet échelon, en D2 ou D3 amateurs. Je pense que j'ai encore quelques belles années devant moi."

Les deux hommes espéraient pourtant poursuivre chez les Couvinois. "J'ai apprécié de travailler avec ce club", lance le défenseur. "On se quitte en bons termes. J'ai encore envie d'évoluer à ce niveau. J'ai 30 ans, je pense en avoir encore sous le coude !"

Ces départs pourraient ne pas être les seuls.