Révélation avec Meix-devant-Virton la saison dernière, Valentin Thomas s’est lancé un nouveau défi à seulement 19 ans du côté de Rochefort pour continuer à évoluer en D3 ACFF. Malgré une concurrence féroce, il vient de planter trois buts en deux rencontres de Coupe et semble comme un poisson dans l’eau au Parc des Roches. Entretien.

Valentin, un nouveau but face à Mormont. Satisfait de votre prestation ?

"Ce n’était pas un but facile, j’arrive à glisser le ballon entre les jambes de Marthoz. Pour la confiance, ça fait un bien fou. Surtout que je commence à enchaîner, je me sens donc plus serein face au but. J’ai le sang-froid qu’il faut pour finir ce genre d’occasion. Je me suis bien senti sur le terrain."

Votre intégration s’est donc parfaitement déroulée ?