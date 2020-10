Les clubs réagissent aux décisions prises par l’ACFF ce mardi soir.

Le CA de l’ACFF a décidé de suspendre, jusqu’au 1er novembre, les championnats de D2 et D3 ainsi que les championnats provinciaux. Toutes les catégories jusqu’en U16 peuvent néanmoins poursuivre. Une décision logique en ce qui concerne les adultes, selon le président d’Aische, Françis Duchêne, que nous avons contacté ce mardi soir après l’annonce. “On ne peut pas organiser les repas avant les matchs et on ne peut pas ouvrir la buvette. Ce dimanche, lors de Aische B – Sauvennière, il y avait 70 personnes. Il a commencé à pleuvoir. Elles ont toutes dû aller s’abriter sous la tribune… Dans ces conditions, c’est mieux d’arrêter.”

Le président aischois attend désormais d’en savoir plus sur l’éventuelle possibilité d’ouvrir les buvettes lors des matchs d’équipes de jeunes. “Si cela ne change pas, ça n’aura aucun sens de maintenir les championnats.”

Ce samedi, de 9 h à 15 h, sept matchs de jeunes sont prévus à Aische. Sans buvette, ça sera la cata financière. “Or, le matin, on ne vend pratiquement que des cafés et du soft. Quasiment rien comme alcool. Et puis, les parents qui viennent avec leurs enfants ne reprennent pas leur voiture ivres morts. Ils ne sont pas inconscients. J’ai entendu que les buvettes pourraient peut-être ouvrir jusqu’à 45 minutes après les matchs. Ça serait déjà ça, ça permettrait d’avoir de petites rentrées financières.”