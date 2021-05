François Weynant (28 ans) a le goût du défi et aime repousser ses limites. Footballeur depuis son plus jeune âge, ce Dinantais s’est découvert une nouvelle passion il y a quelques années : le triathlon. Retour sur ce parcours.

C’est au sein du club de Lysogne-Thynes, aujourd’hui fusionné avec Neffe pour former l’Union dinantaise, que François Weynant a découvert le foot. Quelques années plus tard, il rejoignait l’Union royale Namur. "J’ai rejoint ce club à 11 ans et j’ai vite progressé. En une saison, j’ai mis une septantaine de buts en minimes nationaux avec Namur. C’est à partir de là que j’ai commencé à croire en mes chances d’avoir un avenir dans le foot."