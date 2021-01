C’est l’une des conséquences de la crise sanitaire, le CSA Auvelais n’alignera pas d’équipe A la saison prochaine à l’Union belge de fustal.

"On arrête l’équipe A. Cela ne fait que deux ans que le club existe. En fin de première saison, il y a eu le Covid qui a à nouveau perturbé le championnat ici peu après la reprise. Début décembre, on a libéré tous les joueurs mais la majeure partie va terminer la saison chez nous (NdlR : à l’exception de Hecq, parti à la RAAL futsal)", indique le CQ du club Jean-Marc Mageren.

On le sait, la crise sanitaire touche tous les secteurs professionnels. Avec des répercussions financières en cascade.

"Nous avons beaucoup de sponsors dans la dèche. Je me vois mal aller leur demander de l’argent. Antoine (NdlR : son fils, par ailleurs joueur et entraîneur) et moi mettons un peu d’argent mais ce n’est pas possible de continuer comme ça. Nous avons dix équipes, en comptant les jeunes, qui ont deux entraînements par semaine. Quand on reçoit une facture de 2.000€ pour les frais de salle, le stress est énorme."

Sans oublier les autres frais, tels que les défraiements de joueurs de l’équipe A et les frais d’arbitrage si la saison reprend.

La fin d’aventure du CSA Auvelais est d’autant plus regrettable que tout se passait bien sur le plan sportif. Créé en décembre 2018, le club a cartonné pour sa première saison en D2 nationale de futsal à l’Union belge puisqu’il occupait la première place avec 10 points d’avance à trois journées de la fin du championnat, avant l’arrêt de la compétition au printemps dernier.

Malheureusement pour eux, l’Union Belge a décidé de ne pas faire monter d’équipe de N2 vers la N1. Dans ce contexte, la direction regrette le manque de soutien de la commune de Sambreville. "A Charleroi, une formation de futsal en D2 à l’Union belge reçoit plusieurs milliers d’euros de subsides. Ici, ça se compte en centaines d’euros."

Reste que le club compte plusieurs équipes de jeunes. "Les U6, U7, U8, U9 et U13 s’entraînent chaque week-end et les matchs pourraient bientôt reprendre." Les U15, U17 et U21 sont en attente. "On a déjà été contacté par plusieurs clubs de la ligue intéressés par notre matricule. On pourrait aussi envisager de continuer avec les jeunes et de mettre en place un partenariat avec un autre club."