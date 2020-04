En D1 ou en D2, le CSA connaît son noyau

A l'exception d'un joueur qui doit encore donner sa réponse, le CSA Auvelais connaît son groupe pour la prochaine saison. Doriano Cirlincione prend le temps de la réflexion. Pour le reste, l'entraîneur, Neukermans, et le responsable, Mageren, ont prolongé. Hecq, le capitaine, Pauly, Ferrian, Corvo, Boutgmi, Conti, Dubois et Napoleone prolongent également l'aventure.



"On a confiance en notre noyau qui nous a permis de terminer en tête du championnat", lance Antoine Mageren. "Seul Diego Genard a décidé de rejoindre la nouvelle équipe de Farciennes."

Le groupe a décidé de s'offrir deux renforts qui connaissent bien la D2. "On a trouvé des accords avec Nachele de Courcelles et Boukhoubza d'Anderlecht. Ce sont deux gars de la région. Ils vous nous apporter un plus. Ce sont des joueurs qui ont livré une belle prestation face à nous. On est heureux de les compter parmi notre noyau."

Le club attend toujours une décision. "Notre dossier pour une éventuelle montée a été introduit. C'est dans les mains des responsables."