Peut-il y avoir une solution pour le club ?

Au terme d'un formidable championnat, le titre ne pouvait pas échapper au CSA Auvelais. Avec son gardien international, son joueur-entraîneur expérimenté et ses bons jeunes, le groupe a trouvé la bonne fomule. Dans un championnat relevé, avec les présences de La Louvière, Morlanwelz, Châtelineau et Grâce-Hollogne, les Auvelaisiens ont su tirer leur épingle du jeu. Avec la décision de l'Union Belge, ils terminent en tête de leur classement. Une belle réussite pour un club qui n'a qu'une petite saison d'existence. "C'est spécial", lance Antoine Mageren. "Je suis vraiment pour cette première saison. Mais c'est dommage que tout soit à l'arrêt. On ne peut pas fêter ce titre. On ne peut pas jouer les playoffs. Par rapport, à la situation, c'est normal."

Par contre, s'il devait y avoir des playoffs entre les trois champions de chaque série et le descendant de D1, la Fédération en a décidé autrement. Il n'y aura pas de montants ni de descendants... "C'est dans les textes, il faut respecter cela. Le plus frustrant, c'est qu'on méritait d'avoir notre chance. C'est logique de ne pas faire descendre les deux formations de l'élite. Mais une D1 à 14 aurait été logique également."