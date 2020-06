La réclamation déposée par le club contre l'Union Belge a été déclarée recevable mais non fondée par la CBAS.

Le CSA Auvelais, qui évolue en D2 à l'Union Belge, ne montera pas en N1 la saison prochaine. La réclamation déposée par le club auvelaisien contre l'Union Belge a été déclarée recevable mais non fondée par la CBAS (Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport). Une grosse désillusion pour les responsables et joueurs du club. « Le Comité du CSA est évidemment déçu de cette décision car il n'est pas évident de "travailler" toute une saison et qu'il n'y ait pas de récompense finale. Mais nous continuerons de la même façon, avec le même esprit", explique le club dans un communiqué.

Pour rappel, l'Union Belge avait décidé de ne pas faire monter d'équipe de Nationale 2 vers la Nationale 1 à la suite de l'arrêt des championnats pour raisons sanitaires. A ce moment de la saison, le CSA Auvelais occupait la première place de la N2 avec 10 points d'avance à trois journées de la fin du championnat.

La saison prochaine, le CSA Auvelais alignera une dizaine d'équipes dans les différentes catégories d'âge (à partir des 6 ans - nés en 2015). Au sein de l'équipe A, « le groupe a été reconduit dans sa presque totalité avec le départ du second gardien Diego Genard à Young Farciennes. On notera les arrivées de Donovan Nachele (Celtic Chatelineau via FT Jumet), Abdel Boukoubza (Black Eagles Braine) et Mattéo Achiolas (Squadra Mouscron). »