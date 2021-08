Tamines-Aische: un match particulier pour Gauthier Piret qui retrouve le club où il a évolué quatre saisons.

La première journée de championnat de D3 A ACFF va déjà nous offrir une belle affiche ce samedi soir, entre la Jeunesse Tamines et Aische. Un derby particulier pour Gauthier Piret qui a évolué quatre saisons sous les ordres de Manu Rousselle entre 2016 et 2020. “Beaucoup d’autres cadres quittaient le club l’année de mon départ. Je ne voulais pas prolonger pour vivre une saison dans l’inconnue. D’ailleurs, il ne reste plus grand monde de mon époque à part Dethier, Joannès, Michiels, Nzinga, Thirot ou encore Catinus et Delooz qui sont entre-temps revenus. Et puis, j’avais envie d’un nouveau challenge”, explique Gauthier Piret qui a rejoint Tamines l’an dernier.

Dans ce contexte, les ambitions taminoises l’ont séduit. “Ils en avaient beaucoup et ne les cachaient pas. (...)