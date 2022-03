En lutte pour les play-off, Gembloux aura droit à un gros morceau ce dimanche. Les hommes de Marc Mesureur se déplaceront en effet à Neufchâteau, leader de la série, à égalité avec Charleroi, mais avec un meilleur average. "C’est clairement du lourd, indique Marc Mesureur. Ce n’est pas le match le plus important pour nous. Nous aurons d’autres rencontres par la suite qui seront bien plus importantes en vue d’une qualification pour les play-off. Neufchâteau, c’est un match à trois points. Dans les prochaines semaines, face aux concurrents directs, ce seront des rencontres à six points. En plus, nous devons nous déplacer à Neuchâteau sans trois joueurs importants. Bref, nous irons là-bas pour apprendre, pour continuer à travailler et pour préparer la suite. N’oubliez pas qu’en face, nous allons retrouver plusieurs gars qui jouent aussi en TDM2. Alors que moi, la plupart des joueurs vivent leur première expérience en régionale."